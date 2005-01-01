У квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень, - Гройсман

Володимир Гройсман провів нараду з міністром соцполітики Андрієм Ревою

У квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень. Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у п'ятницю, 30 березня, на нараді з міністром соціальної політики Андрієм Ревою щодо ситуації з пенсіями військовослужбовців, передає «Урядовий портал».

За словами прем'єр-міністра, після доплат, з травня розпочнеться системна виплата вже підвищених військових пенсій. Він наголосив на важливості того, щоб до травня всі виплати були здійснені в повному обсязі, тому що з цього місяця необхідно виходити на системність підвищених виплат.

При цьому, міністр Рева нагадав, що середній розмір підвищення пенсій складає 1500 грн і запевнив прем'єра, що все проходитиме у плановому режимі і поставлені завдання будуть виконані.

Рішення про підвищення пенсій військовим пенсіонерам є наступним кроком впровадження пенсійної реформи в Україні. Наприкінці 2017 року уряд напрацював рамковий проект закону з цього питання і передав його до подальшого опрацювання в РНБО, адже будь-які питання військового спрямування згідно з законодавством потрібно погоджувати з цим органом. Обговорення документа потребує часу і тому, в лютому Кабмін схвалив рішення, яке дозволило розпочати процес підвищення військових пенсій. Рішення є тимчасовим і діятиме до моменту ухвалення закону, який закріпить не тільки системне підвищення пенсій військовим, а й окреслить систему пенсійного забезпечення для військових, які сьогодні проходять службу у силових органах.

Пенсійний фонд з другої половини березня розпочав виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Пенсії будуть підвищуватись поетапно.

На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 грн. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі. Зараз середня пенсія військових складає 2898,41 грн.

Нагадаємо, підвищені пенсії вже виплатили 15,3 тис. пенсіонерам-військовослужбовцям на загальну суму понад 62 млн грн.