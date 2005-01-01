Пенсії силовиків на Львівщині зросли в середньому на 1560 грн

Чому одні пенсіонери-силовики у березні отримають 100% підвищеної пенсії, а інші – лише 50%.

Щоб добитися перерахунку пенсій, пенсіонери силових структур неодноразово організовували акції протесту

У березні в Україні, й на Львівщині зокрема, почали перераховувати пенсії пенсіонерам силових відомств з 1 січня 2018 року. Майже 11 тис. пенсіонерів отримають підвищені пенсії ще у березні, решта – у квітні.

Загалом на Львівщині є 30,3 тис. пенсіонерів-силовиків. Перерахунок їхній пенсій проводиться на підставі довідок про грошове забезпечення. Станом на 28 березня до головного управління Пенсійного фонду у Львівській області з 12 силових відомств надійшло 21429 довідок про грошове забезпечення, з яких опрацьовано майже 9 тис. довідок на суму понад 40,6 млн грн. Тобто вже майже 9 тис. пенсіонерів різних силових відомств отримали підвищені пенсії.

«Хоч виплата пенсій завершується 25 числа кожного місяця, ми після 25-го формуємо додаткові відомості й продовжуємо виплачувати перераховані пенсії. Остання додаткова відомість буде 29 березня, тож майже 11 тисяч пенсіонерів з 30 тис. отримають підвищені пенсії ще у березні, решта - вже у квітні», - пояснила ZAXID.NET заступниця начальниці головного управління ПФУ у Львівській області Руслана Іванкова.

Серед пенсіонерів різних силових відомств непорозуміння й нарікання викликав той факт, що перерахунок пенсій усіх силових відомств, крім МВС, проводиться на підставі довідок про грошове забезпечення ( посадовий оклад, оклад за звання і процентні надбавки за вислугу років), а пенсіонерам МВС окрім цього враховують й інші види грошового забезпечення (надбавка за особливі умови проходження служби тощо) і премію за січень 2016 року. Тож пенсії після перерахунку в останніх мали би бути вищими.

«Це хибні думки. У різних силових відомствах посадові оклади, оклади за звання різні. І пенсії пенсіонерів-силовиків різних силових структур, які виходили на пенсію приблизно за однакових умов (обіймали схожу посаду, мали однакові звання тощо) після перерахунку не дуже різнять. Пенсії пенсіонерів МВС, не дивлячись на те, що їм під час перерахунку враховують більше надбавок, не є вищими за інші», - каже Руслана Іванкова.

Ось два приклади.

Майор міністерства оборони. У нього був посадовий оклад – 1155 грн, тепер – 5640 грн.

Оклад за звання – 125 грн, тепер – 1340 грн.

Пенсія до перерахунку – 2130 грн, після перерахунку – 5640 грн.

Отже, пенсія військового майора зросла на 3510 грн.

Майор міністерства внутрішніх справ. Посадовий оклад – 750 грн, тепер – 2800 грн.

Оклад за звання - 125 грн, тепер – 2000 грн.

Пенсія до перерахунку - 1975 грн, після перерахунку – 4591 грн.

Пенсія майора МВС після перерахунку зросла на 2616 грн.

Середній розмір підвищення пенсій станом на 28 березня становить 1559 грн. В одних він може становити 700 грн, 1100 грн, в інших – 3000 грн.

Нагадуємо, що підвищені пенсії будуть виплачувати не відразу. Пенсіонерам усіх силових відомств, крім МВС, з березня 2018 року (включаючи доплати за січень-лютий) будуть виплачувати 50% від суми підвищення, з січня 2019 року – на 75%, а з січня 2020 року – 100%.

Пенсіонерам МВС з березня ( включаючи доплати за січень-лютий) виплачуватимуть повні підвищені пенсії, бо їм було передбачено перерахунок пенсій ще з січня 2016 року, а провели його лише зараз. А суми перерахованих пенсій за 2016-2017 роки будуть виплачуватися поступово лише з січня 2019 року. У 2019 році вони отримають 50% від суми перерахованого підвищення пенсії, а з січня 2020 року – 100%.