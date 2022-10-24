У деяких закладах охорони здоров’я, зокрема Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини, капеланів офіційно прийнято на роботу

У лікарнях України офіційно працюватимуть капелани. Посаду капелана включено до розділу «Професіонали з вищою немедичною освітою з психологічної допомоги та духовної опіки у сфері охорони здоров’я», повідомило 24 жовтня МОЗ України.

У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу.

«До Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 включено такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка, що, зокрема, є невіддільною складовою паліативної допомоги відповідно до Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 04.06.2020 № 1308», – сказано у повідомленні МОЗ.

У МОЗ твердять, що у всьому світі духовну опіку традиційно здійснюють капелани ‒ професіонали з вищою богословською освітою, які пройшли післядипломну клінічну підготовку та уповноважені здійснювати капеланську діяльність у закладах охорони здоров’я.

Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також на членів їх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал. При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі.

Наказом визначено вимоги до спеціальності та спеціалізації капеланів. Передбачається, що до роботи на посаді «капелан в охороні здоров’я» допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Богослов’я» або вищу духовну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 01 січня 2026 року пройти спеціалізацію за фахом «Клінічне душпастирство».

Нині в окремих закладах охорони здоров’я, зокрема Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини, капеланів офіційно прийнято на роботу.

Наразі МОЗ розробило кваліфікаційну характеристику професії «капелан в охороні здоров’я» для включення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників галузі охорони здоров’я, а також опрацьовується проект Положення про капеланську діяльність у сфері охорони здоров’я.

Крім того, паралельно за участі Громадської ради при МОЗ з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Асоціації капеланів в охороні здоров’я України опрацьовуються вимоги до клінічної підготовки капеланів відповідно до кращих міжнародних стандартів.