Кількість військових капеланів не може становити менше ніж 0,15% від граничної чисельності військовослужбовців

У Збройних силах України запустили Службу військового капеланства, а в «Софії Київській» вручили військовим капеланам грамоти Верховної Ради. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері, 4 жовтня.

«Ми запускаємо її (службу капеланства – ред.) тоді, коли вона потрібна найбільше нашим захисникам і захисницям. Всі вони стали прикладом вірності, незламності та мужності, однак нашим воїнам також необхідна підтримка», – написала вона у Facebook.

За словами Маляр, бувають моменти, коли військовим потрібно, щоб їх вислухали і щоб з ними «говорили про сенси».

«Це те, що не може дати ніхто з друзів, ані з рідних, це можуть дати тільки капелани, через ту довіру, якою вони користуються», – вважає заступниця міністра оборони.

Заступниця міністра оборони подякувала Верховній Раді за ухвалення закону про військове капеланство, а також капеланам «за те, що вони ризикують своїм життям, є частиною обороноздатності держави, що вони підтримують наш найбільшу та найважливішу цінність, якою є наші воїни, наші люди».

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді 2021 року Верховна Рада схвалила створення в Україні Служби військового капеланства, яким було передбачено створення нового структурного підрозділу у складі військових формувань ЗСУ та закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців.

Крім того, закон передбачає запровадження відповідних квот конфесійного представництва та мандату на право здійснення військової капеланської діяльності.

17 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій підписав Закон України «Про Службу військового капеланства».

Згідно із законом, кількість військових капеланів не може становити менше ніж 0,15% від граничної чисельності службовців для Збройних Сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших законних військових формувань.

Хто може бути капеланом?

Капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність.

Капелани є військовослужбовцями та мають відповідні соціальні гарантії. Вони також відповідають за здійснення задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Військові капелани не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань.

У 2018 році в Міноборони заявили про дефіцит військових капеланів. Служба капеланів у Збройних силах тоді було недоукомплектована майже на 40%. Через рік у МВС заявили, що у Нацполіції, Державній прикордонній службі, Збройних силах та інших військових формуваннях з’являться свої капеланські служби.