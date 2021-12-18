Військові капелани матимуть такі ж соціальні гарантії, як і військовослужбовці

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій підписав Закон України «Про Службу військового капеланства». Про це повідомила прес-служба голови держави у п’ятницю, 17 грудня.

«Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових», – прокоментував президент підписаний документ.

Ухвалений документ визначає принципи Служби військових капеланів, чим вона займатиметься, структуру, порядок підпорядкування та загальна чисельність; закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, визначаються їх функціональні обов’язки; запроваджуються квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

Закон про військових капеланів Верховна Рада ухвалила 30 листопада.

Документом передбачається створення міжконфесійних рад з питань військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони України та Міністерстві внутрішніх справ України.

Згідно з документом, Служба підпорядковується безпосередньо командуванню військової частини. Її чисельність не може бути меншою ніж 0,2% чисельності відповідного військового формування.

Хто може бути капеланом?

Капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність.

Капелани є військовослужбовцями та мають відповідні соціальні гарантії. Вони також відповідають за здійснення задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Військові капелани не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань.

У 2018 році в Міноборони заявили про дефіцит військових капеланів. Служба капеланів у Збройних силах тоді було недоукомплектована майже на 40%. Через рік у МВС заявили, що у Нацполіції, Державній прикордонній службі, Збройних силах та інших військових формуваннях з’являться свої капеланські служби.