Зникла жінка мешкає поблизу лісу і добре його знала

Третю добу тривають пошуки зниклої у лісі біля села Воронки Рівненської області Олени Боровик. 53-річна жінка уранці 2 листопада пішла збирати горобину і не повернулася. До пошуків долучилися поліція та рятувальники, але поки що марно.

Про зникнення матері увечері 2 листопада у поліцію повідомила 31-річна мешканка села Воронки Вараського району. Вона розповіла, що її 53-річна мама того дня уранці пішла збирати горобину і до вечора не повернулася додому. Вона мешкає біля лісу і ходила туди мало не щодня.

Наступного дня поліцейські, лісники та односельці зниклої Олени Боровик прочісували ліс та місцевість довкола села, а у четвер, 4 листопада, до пошуків долучилися рятувальники з квадрокоптером. Пошуки поки що безуспішні. 5 листопада вони продовжуються.

Зникла Олена Боровик (на фото) на зріст 155 см, худорлявої тілобудови, волосся темне із сивиною. Була одягнена в чорний плащ, чорні штани та зелені гумові чоботи.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування цієї жінки, просять негайно повідомити до поліції за номером (068) 853-53-91 або на «102».