Росіяни продовжують обстрілювати міста на Луганщині. Внаслідок ворожих обстрілів на одній із центральних вулиць Лисичанська у вівторок, 7 червня, після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Ще одна жінка отримала поранення. Також росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Золоте-4 та Врубівку. У Сєвєродонецьку тривають бої.

«Росіян стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців», – зранку 8 червня повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Фото Сергія Гайдая

За його словами, пошкоджено декілька багатоповерхівок. Станом на цей час, найбільше руйнувань зафіксовано у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків.

Гайдай розповів, що ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я: останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги.

За інформацією Гайдая, за минулу ЗСУ відбили 11 атак ворога, знищили 3 танки, 5 артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Також підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні 7 червня президент Володимир Зеленський розповів, що окупанти перекидають нові підрозділи на Донеччину та Херсонщину. Щоправда, боєздатність військ РФ зменшена за рахунок боїв за Сєвєродонецьк.