Росіяни продовжують обстрілювати Харків. У вівторок, 7 червня, після обіду в одному з житлових районів загинула людина, ще троє отримали поранення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомила «Українська правда».

«Щойно був обстріл. Обстріляно один із житлових районів міста Харкова. Є, на жаль, одна людина, яка загинула. Поки що ми маємо інформацію про трьох поранених», – повідомив Терехов.

Він розповів, що окупанти постійно тримають місто у напрузі. Вранці також були обстріли.

На місці обстрілу працюють рятувальники.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у вівторок, 7 червня, росіяни з артилерії обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району. За його словами, загинули щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюють.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили шістьох цивільних на Донеччині й Харківщині.