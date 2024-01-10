Спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський готується до свого другого чемпіонату Європи

У Каунасі (Литва) 10 січня стартує 116-й чемпіонат Європи з фігурного катання. За даними Міжнародної спілки ковзанярів (ISU), для участі у змаганнях загалом заявлено 167 фігуристів/пар з 32-х країн. На лід арени Жальгіріс вийдуть 32 чоловіки, 33 жінки, 18 спортивних та 33 танцювальних пар.

Серед них – всі чинні чемпіони Європи: одиночники Адам Сяо Хім Фа (Франція) та Анастасія Губанова (Грузія), спортивна пара Сара Конті/Нікколо Мачіі (Iталія), танцюристи Шарлен Гіньяр/Марко Фаббрі (Італія).

У чемпіонаті беруть участь українські фігуристи, які виступлять в усіх видах програми. Нашу країну представляють Іван Шмуратко (чоловіче одиночне катання), Анастасія Гожва (жіноче одиночне катання), Софія Голіченко/Артем Даренський (парне катання), Марія Голубцова/Кирило Бєлобров та Марія Пінчук/Микита Погорєлов (спортивні танці на льоду).

Нагадаємо, фігуристи з Росії та Білорусі до змагань, які проводить ISU не допущені. Що не заважає, утім, їм виступати за інші країни. Тут лідерство належить команді Грузії, майже усі представники якої мають російські паспорти.