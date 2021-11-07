Водій Seat загинув на місці, водій вантажівки – у лікарні

У селі Кам'янське Берегівського району у зіткненні із бензовозом Scania загинув 48-річний водій Seat. За попередньою інформацією, легковик при обгоні врізався із вантажівкою, що їхала йому назустріч. Від сильного удару обидва автомобілі знесло з дороги. Водій Seat, мешканець Виноградова, загинув на місці аварії.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інформацію про ДТП у селі Кам'янське на Берегівщині правоохоронці отримали у неділю, 7 листопада, о 14:35.

На місці аварії поліцейські попередньо встановили, що 48-річний водій Seat, здійснюючи маневр обгону, не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічною вантажівкою Scania. За кремом бензовоза перебував 63-річний мешканець села Страбичово Мукачівського району.

«Від удару обидва транспортні засоби знесло з дороги на узбіччя. У результаті аварії водій легковика загинув на місці, а водія вантажівки госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи). Наразі поліція встановлює свідків ДТП та просить очевидців звернутися на лінію 102.