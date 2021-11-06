33-річний мешканець Бородчиців збив 43-річного мешканця Жидачева

У Жидачеві 5 листопада водій BMW X1 збив насмерть місцевого мешканця, який їхав на велосипеді та намагався втекти з місця аварії.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася о 18:17 на вулиці Данила Галицького у Жидачеві.

«Водій автомобіля BMW X1, мешканець с. Бородчиці (Ходорівська ТГ) Стрийського району 1988 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця м. Жидачів 1978 року народження. У результаті ДТП велосипедист від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, водій намагався втекти з місця аварії, проте його оперативно затримали. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.