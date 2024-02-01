Дмитрій Овсянніков очолював окупований Севастополь з 2017 по 2019 рік

Колишнього так званого губернатора окупованого Севастополя і екс-заступника міністра промисловості Росії, 46-річного Дмитрія Овсяннікова затримали в його будинку в Лондоні. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на друковану версію британської газети The Times.

Овсяннікова затримало Національне агентство по боротьбі зі злочинністю. Йому інкримінують порушення санкцій і відмивання грошей. Зокрема, його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тис. фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тис. фунтів стерлінгів готівки.

Затримання відбулося минулого тижня (22 – 28 січня). Повідомляється, що Овсянніков постане перед судом 20 лютого.

Овсянніков очолював окуповане Росією місто з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником міністра промисловості та торгівлі Росії. У квітні 2020 року він був виключений з партії «Єдіная Росія» і знятий з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.

Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року. У ЄС такі санкції проти чиновника діяли з 2017 року. Його активи було заморожено. У 2023 році Овсянніков був виключений зі списку санкцій Євросоюзу за рішенням суду ЄС. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції. Однак з британського списку його не виключали.