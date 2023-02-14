Такий вигляд лосеня Лапка мало влітку 2022 року

У луцькому зоопарку виходили знайдене біля ковельської траси лосеня. Тварина загубила матір за декілька днів після народження і самостійно не могла ходити. Лосеня забрали до зоопарку, організували годування з інтервалом у 2-3 години та поступово виходили тварину. Наразі побачити її можна під час відвідин зоопарку.

Лосеня знайшли ще 3 травня на ковельській трасі. Його біля дороги побачив водій-далекобійник. Тварина лежала розпластана у траві і хоча й робила спроби зіп’ястися на ноги, однак вони були невдалі. Його мами ніде поруч не було.

Впродовж дня волонтери не забирали лосеня, очікуючи, що до нього таки повернеться матір. Але оскільки її не було, а дитинча не могло само звестись на ноги, тварину таки забрали ковельські зооволонтери. Вони ж доправили лосеня до луцького зоопарку.

«Маля прибуло дійсно дуже знесилене. У нього на той час ще навіть не відпала пуповина, що дозволяло стверджувати – лосеняті 3-5 днів від народження. Й колектив підприємства почав виходжувати тваринку. На початках вона дуже погано їла. Перші рази їй вдавалося насмоктати лише по 50 мл молока. Але, маючи досвід догляду на новонародженими від тигрів до білочок, працівниці зоопарку фахово взялися за справу», – повідомляє прес-служба зоопарку.

Для тварини організували цілодобове, з інтервалами у 2-3 години, годування, одразу обробили тіло препаратами від кліщів. Зараз лосеняті вже десять місяців. Тварина часто перебуває на вигулі у відкритому вольєрі.

Побачити лосеня можна під час відвідин зоопарку, але працівники попереджають, що відвідувачам годувати тварину категорично заборонено. «У лосеняти – свій раціон. До нього не входять ні солодощі, ні хлібо-булочні вироби, ні взагалі будь-що, що ви приносите на нашу територію. Запорука того, що відвідини зоопарку даруватимуть вам радість – то найперше неухильне виконання вимог адміністрації щодо перебування на території. Ми ж працюємо (для відвідувачів – з 10.00 до 17.00) задля комфорту та безпеки і гостей, і підопічних. Будьте з нами у команді своєю поведінкою», – закликають в зоопарку.