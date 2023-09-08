Чоловік виліз на стрілу будівельного крану і погрожував вчинити самогубство

У Луцьку чоловік заліз на 30-метровий будівельний кран і погрожував вчинити самогубство. До переговорів з ним залучили психологиню та його товариша. Після декількох годин умовлянь чоловік самостійно спустився на землю.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, інцидент стався близько 20:30 у четвер, 7 вересня. До рятувальників надійшло повідомлення, що на стрілу будівельного крану на проспекті Відродження заліз чоловік і погрожував стрибнути з висоти.

На місце викликали рятувальників, медиків, поліцейських, психологиню служби 101, а також приїхав товариш чоловіка.

«Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія, його дружині та родичам, і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку. На щастя, спільними зусиллями біди вдалось уникнути. Близько 22:35 чоловік врешті спустився на землю», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє 12 канал, причиною інциденту стали конфлікти у родині, зокрема, непорозуміння з дружиною і її мамою. Відомо, що після того, як чоловік спустився, його забрала «швидка».