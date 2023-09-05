Тіло чоловіка виявили у річці Турія неподалік Ковеля

Біля Ковеля у річці Турія виявили тіло 69-річного потопельника. Відомо, що чоловік вже два тижні вважався зниклим безвісти. За яких обставин він загинув, з'ясовують правоохоронці.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, у понеділок, 4 вересня, до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Городилець неподалік Ковеля у річці виявили тіло чоловіка.

«На місце виклику направлено рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Фахівці ДСНС за допомогою моторного човна та спеціального обладнання дістали тіло чоловіка на берег», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Волині повідомили ZAXID.NET, що особу загиблого встановили: ним виявився 69-річний мешканець Ковеля. Відомо, що він вважався зниклим безвісти з 23 серпня цього року. Точні причини смерті чоловіка з'ясують на судмедекспертизі.