Луцький міськрайонний суд виніс вирок Олександру Новікову за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Обвинувачений домовився, аби у паспорті «клієнта» проставили печатки про іноземне громадянство, що мало б стати підставою для його виїзду. За це волинянину призначили понад 200 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 22 травня, наприкінці червня 2023 року між директором приватного підприємства «СКВВ» Олександром Новіковим та його знайомим відбулася телефонна розмова, під час якої останній запитав про підстави для законного виїзду за кордон. Тоді обвинувачений запропонував за 9200 доларів поставити в паспорті чоловіка печатку про нібито іноземне громадянство, завдяки чому той міг би не лише перетнути кордон, але й безперешкодно повернутися в Україну. Зрештою, знайомий погодився, але повідомив про ситуацію правоохоронцям.

У період із липня по вересень 2023 року Олександр Новіков звернувся до невстановленої слідством особи, яка поставила відтиски печатки на третій сторінці паспорта військовозобов’язаного про прийняття на консульській облік України в Сан-Франциско та постійне проживання в США від 11 листопада 2020 року.

9 вересня 2023 року обвинувачений отримав усю суму від «клієнта», передав йому документ і дав вказівку бути готовим до виїзду вранці наступного дня, після чого його затримали поліцейські.

У суді волинянин свою вину визнав і просив суворо не карати.

Суддя Андрій Сівчук визнав Олександра Новікова винним за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) і ч.3 ст. 358 (підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою) ККУ й призначив йому штраф у розмірі 200 600 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.