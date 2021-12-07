3-річний Анатолій Юзепчук боровся з онкологією з вересня 2020 року

У Луцьку помер трирічний Анатолій Юзепчук, у якого рік тому виявили рак. Дитина померла зранку в вівторок, 7 грудня. Декілька днів до цього волонтери просили про допомогу усіх небайдужих, оскільки хлопчику терміново було необхідне переливання крові.

Про смерть дитини повідомили у благодійному фонді «З Богом у серці» зранку в вівторок, 7 грудня. «Близько 6 ранку перестало битись сердечко нашого Толі… Спочивай із миром, світле, як сонце, дитятко», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що трирічний Анатолій Юзепчук хворів з вересня 2020 року. Йому поставили діагноз лімфогранулематоз та гепатоспленомегалія, він лікувався у відділенні дитячої онкогематології.

Як розповідала «Волинським новинам» засновниця благодійного фонду «З Богом у серці» Марія Бадалян, для порятунку життя дитині потрібно було три донори в день, натомість на прохання допомогти за тиждень відгукнувся лише один донор. Тож 5 грудня, коли стан хлопчика критично погіршився, волонтери знову оголосили прохання про пошук донорів крові. Втім, врятувати дитину так і не вдалося.