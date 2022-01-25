26-річного водія, який дрифтував біля замку, помітив екіпаж патрульних

У Луцьку патрульні поліцейські затримали 26-річного водія «Жигулів», який дрифтував на Замковій площі. Інцидент стався вночі 25 січня, дрифтера правоохоронці помітили під час патрулювання території. Під час розмови з поліцейськими чоловік почав нецензурно висловлюватись, а на їхні зауваження не реагував. Відтак його доправили до відділку поліції, де склали адмінпротоколи за двома статтями КУпАП.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник, інцидент стався вночі у вівторок, 25 січня. На Замковій площі у Луцьку 26-річний водій дрифтував на автомобілі. Дрифтера помітили поліцейські, які патрулювали територію. «Під час спілкування з 26-річним водієм, останній почав висловлюватися не цензурною лайкою, на зауваження працівників поліції не реагував. Законі вимоги працівників поліції про необхідність припинити правопорушення, а саме не висловлюватися нецензурною лайкою, ігнорував та надалі вчиняв правопорушення», – повідомила Валентина Мельник.

Відео з місця події, на якому зафіксований момент перепалки між патрульними і водієм, опублікували в телеграм-каналі «Луцька область».

Відтак чоловіка доправили до Луцького РУП для складання адмінпротоколів. Зокрема, на нього склали протоколи за ч.2 ст. 126 КУпАП (керування транспортом особою, яка не має права на керування таким транспортним засобом) та ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкція статті 126 передбачає штраф 3,4 тис. грн.