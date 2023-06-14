Зловмисник пошкодив двері ком'юніті-центру

У Луцьку 41-річний чоловік проник до приміщення ком'юніті-центру ЛГБТ-спільноти, розбив там двері та скоїв крадіжку. Його вже затримала поліція і відправила у СІЗО.

Як повідомили у громадській організації Insight LGBTQ NGO, інцидент стався у вівторок, 13 червня. «Нападники вибили двері та влаштували погром у приміщенні, яке ми так довго облаштовували, аби воно було справжнім домом для ЛГБТКІ+ спільноти у Луцьку. Ми розцінюємо цей напад, як злочин на ґрунті ненависті і вимагаємо від поліції ретельного розслідування цього злочину», – йдеться у дописі.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині зазначили, що інцидент стався на вулиці Коперника. Крадій проник до приміщення та викрав звідти деякі речі – щоправда, що саме він вкрав, наразі не уточнюють. Поліцейські вже затримали зловмисника, ним виявився 41-річний мешканець Луцька.

Підозрюваного відправили під варту в СІЗО. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного часу). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.

Додамо, що ГО Insight є громадською організацією, яка займається правозахисною та просвітницькою діяльністю, надає допомогу та підтримку ЛГБТК+ людям.

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