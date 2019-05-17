У Львівській академії мистецтв вчитимуть реставрувати фрески

У Львівській національній академії мистецтв відкриється нова спеціалізація «Реставрація настінного живопису», про це ZAXID.NET 17 травня повідомив завідувач кафедри реставрації творів мистецтва ЛНАМ Тарас Янко.

«З цього року ми розпочнемо не стільки набір, скільки співпрацю з Національним інститутом Польської спадщини за кордоном «Polonica» у Варшаві. Будемо розробляти систему з підготовки спеціалістів. Тому що у нас були спеціалісти, які займалися реставрацією олійного і темперного живопису. Зараз ми розширяємо діапазон, тому що є нагальна потреба відкрити таку спеціальність», - розповів завідувач кафедри.

За його словами, на цю спеціалізацію буде 7-8 державних місць. Саме ж навчання розпочнеться уже у вересні. На платній основі в групу зможуть взяти ще до 18 студентів. Приблизно навчання вартуватиме 14-18 тис. грн на рік та триватиме 5,5 років.

Для того, щоб вступити на навчання за спеціалізацією студентам потрібно буде здати ЗНО з української мови та історії й подати до приймальної комісії рисунок та композицію.

Тарас Янко розповідає, що такі спеціалізації в Україні потрібні, адже фахівців з реставрації настінного живопису є мало.

«Київська художна академія займається тільки реставрацією олійного живопису. Так само є кафедра реставрації у Львівському політехнічному університеті, але вони займаються каменем. У нас же є справа трохи інакшого характеру. Ми як академія мистецтв готуємо спеціалістів якраз по таких питаннях як монументальний розпис, монументальна мозаїка, монументальний вітраж», - розповів Тарас Янко.