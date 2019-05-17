Культурні події у Львові на вихідні 17-19 травня

17-19 травня — у Львові відбувається Дитячий форум-фестиваль «Книгоманія»

«Супергерої рятують планету» ‒ таку місію матимуть відвідувачів Дитячого форуму, який від п'ятниці до неділі триває у Львові і його влаштовує Форум видавців. Для забав дітям віддають усі три поверхи Палацу мистецтв. Це місце перетворили на велику гру ‒ планету «Книгоманія», яку відвідувачі мають врятувати від екологічної катастрофи. Традиційно діє книжковий ярмарок і відбуваються зустрічі з письменниками. Також нагородять суперчитачів з усієї України на конкурсі дитячого читання. Загалом буде більше півтисячі заходів, де відвідувачі не глядачі, а активні учасники.

«Дитячий форум ‒ це велика просторова гра-квест. Кожна дитина на вході отримує індивідуальну книжку-буклет зі своєю місією порятунку планети і як здобути статус супергероя. Відповідно треба активно брати участь у майстер-класах», ‒ розповіла координаторка Дитячого форуму-фестивалю «Книгоманія» Анна Батищева.

Молодь скликають на Lvivelectrotrans Music Day та Lvivelectrotrans Festival

З нагоди 125-річчя львівського трамвая у неділю, 19 травня, у «Lem Station» відбуватиметься Lvivelectrotrans Festival, де можна буде дізнатися про технічні тенденції у світі та Україні. А от у суботу, 18 травня, туди ж скликають на вечірку Lvivelectrotrans Music Day. Там буде нагода потанцювати. Спеціально для цього вечора приїде культовий діджей-резидент паризького клубу — Лео Поль.

«Для нас важливо, що він буде перший раз у Львові, і зробимо фокус на молоді. Бо молодь у Європі не тільки по архітектурних пам'ятках ходять, а теж на вечірки», ‒ запросив нічний амбасадор Львова Чад Зоратлі.

На фестивалі «Віртуози» зазвучить скандинавський епос

На фестивалі «Віртуози» у Львівській філармонії вперше гастролюватиме чоловічий хор університету шведського міста Лунд. У суботу, 18 травня, ці виконавці заспівають для нас шведські народні пісні. А у неділю ці ж шведи із львівським філармонійним оркестром влаштують українську прем'єру. Вперше у нас звучатиме симфонія Яна Сібеліуса «Кулерво» про героя фінського епосу.

«Кулерво ‒ це є герой фінського епосу «Калевала», який, як і наші герої в українському епосі, боровся за незалежність своєї країни і він представляє Фінляндію, яка 100 років тому виборола свою незалежність», ‒ розповів директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп.