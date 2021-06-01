У Львові при Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі (Чорнобильській лікарні) на вул. Дністерській, 27 працює Клініка психічного здоров'я для дітей, підлітків та молоді. Тепер там запускають ще й курс занять «Розвиток соціально-комунікативних навичок», що допоможе малечі з аутизмом навчитися легко спілкуватися. До груп набирають дітей до 10 років.

«Діти з розладами спектру аутизму мають значні труднощі у комунікації, спілкуванні, взаємодії. І тому, власне, розвиток соціальних навичок є однією з важливих ключових цілей у допомозі таким дітям», – розповіла керівниця Клініки психічного здоров'я для дітей, підлітків та молоді Леся Підлісецька.

На заняттях спеціалісти навчатимуть таких дітей висловлювати свої емоції, вести діалог з іншими та почуватися комфортно в новому середовищі. Щоби зацікавити малечу, уроки проходитимуть у формі гри.

«Ми використовуємо різні картинки, музичні інструменти, дихальні вправи, розвиваємо дрібну моторику з дітками. До кожної дитини є індивідуальний підхід. Важливо підібрати, що найкраще дитині, що подобається. І вже від того ми відштовхуємося, щоб ефективніше провести свою роботу», – пояснила логопед Клініки психічного здоров'я для дітей, підлітків та молоді Марія Сковрон.

На пробні заняття вже приходять діти. Про старт курсу для особливих діток мама Катерина дізналася від психіатра і дуже зраділа. Каже, таких місць мало, але вони дуже потрібні. Також навчання тут зможуть пройти ще й батьки.

«Треба інтегрувати таких дітей, щоб люди знали, що ці діти не кусаються, що вони такі самі, як і ми. Це дуже корисно, тому що я не завжди можу корисно підказати своїй дитині, як поводитися на майданчику, як з дітками контактувати правильно. А тут все це в групі з педагогами», – розповіла мама хлопчика з аутизмом Катерина.

У програмі цього курсу 12 занять. Для батьків розробили спеціальні анкети, де вони мають вказати особливості розвитку дитини. Далі за цими даними і формуватимуть групи, аби навчання було ефективним.

Більше інформації про заняття можна дізнатися на сторінці клініки у Facebook або у Чорнобильській лікарні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter