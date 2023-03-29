Новітніми ліками хворих у Центрі забезпечуватимуть безкоштовно

Пацієнти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, в яких діагностовано муковісцидоз (МВ), незабаром отримають революційне лікування модуляторами хлорного каналу, що суттєво поліпшить якість їхнього життя. Безкоштовне лікування новітнім комбінованим препаратом Trikafta отримають хворі на муковісцидоз від 6 років, повідомили у Центрі.

Пілотний проект стартує на базі Центру муковісцидозу, який понад 20 років успішно лікує хворих на муковісцидоз.

«Ми маємо дуже великий досвід у лікуванні цього захворювання і понад 10 років вносимо своїх пацієнтів до європейського реєстру. Тому виробник модуляторів, компанія Vertex, обрав наш Центр для початку масштабного проекту – компанія забезпечуватиме пацієнтів лікарні новітніми ліками Trikafta. Це надзвичайна подія, адже йдеться насамперед про суттєве покращення якості життя хворих», – повідомила керівниця Центру муковісцидозу Людмила Бобер.

Зараз у Центрі спостерігається 65 дітей із муковісцидозом.

Унікальність Trikafta, кажуть лікарі, полягає в тому, що ліки нормалізують функцію хлорних каналів усіх клітин, які продукують слиз, тим самим усувають симптоми муковісцидозу.

Засіб отримав широке застосування у світовій медицині, оскільки робить лікування більш ефективним. Лікування модуляторами показує неймовірні результати у пацієнтів з певним генотипом , а це 65- 80% усіх випадків.

Результати та досвід проекту у львівському Центрі муковісцидозу згодом будуть поширені на інші центри муковісцидозу в Україні.

За словами Любомири Бобер, у рамках проекту вони зможуть забезпечити лікування новітнім препаратом хворих з усієї України, які звернуться по допомогу до Центру.