У сучасному амбулаторному просторі отримуватимуть допомогу діти, які потребують несладних маніпуляцій

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі в клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку відкрили сучасний амбулаторний простір. На втілення проекту витратили 3,2 млн грн. Кошти для лікарні залучили БФ «Таблеточки» та ВБФ «АТБ».

Відкритий амбулаторний простір – це три функціональні кабінети, зона рецепції з медичним реєстратором, який координує потік пацієнтів, маніпуляційна кімната, просторий зал очікування та дитяча зона, архів для документів та санвузол. Він має окрему вентиляційну систему, що виключає вірогідність попадання забрудненого повітря в приміщення з пацієнтами. Над проектом працювали близько року, повідомили 7 вересня у Центрі.

Значна частина пацієнтів, що потребують простих маніпуляцій чи введення одноденної хіміотерапії, зможуть отримати її одразу, не піднімаючись у стаціонарне відділення клініки дитячої онкології та ТКМ. За словами медиків, це життєво важливо для пацієнтів стаціонару, які мають слабкий імунітет через лікування раку, бо суттєво мінімізує їхній контакт із потенційним джерелом інфекцій.

«До відкриття цього простору прийом амбулаторних пацієнтів, очікування результатів досліджень тощо проводились лікарем в одному кабінеті. Зазвичай це близько 10-15 пацієнтів щодня з особами, що їх супроводжують.Таке скупчення людей і відсутність просторих приміщень створювало дискомфорт і медикам, і хворим. Так з'явилась ідея створити окремі кабінети для амбулаторного прийому. І завдяки доброчинцям, фонду "Таблеточки" та мережі магазинів "АТБ" зараз маємо реалізований проект», – повідомив керівник Центру Роман Кізима.

Амбулаторія повинна полегшити працю медиків клініки дитячої онкології та ТКМ. Завдяки медичному реєстратору, який реєструватиме пацієнтів та працюватиме з документами, фахівці зможуть максимально зосередитись на роботі з хворими. А просторий архів дозволяє зберігати усю необхідну медичну документацію в одному місці та швидко віднаходити потрібні документи. Для маленьких пацієнтів тут є обладнана дитяча зона, де малеча зможе розважитись і без істерик та сліз перенести складність очікування.

Загалом з початку 2023 року фонд «Таблеточки» спрямував на допомогу онкохворим пацієнтам Центру майже 8 млн грн. Сюди входять ліки, вироби медичного призначення, лабораторні реагенти та інфраструктурні проекти, до яких належить і реалізація амбулаторного простору.