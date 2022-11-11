У Львівській політехніці шукають вибухівку

У п’ятницю вранці, 11 листопада, анонім повідомив про замінування Національного університету «Львівська політехніка». Поліцейські шукають вибухівку у всіх корпусах, кілька тисяч студентів та працівників вишу евакуювали.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що близько 8:00 отримали на електронну пошту повідомлення від аноніма про замінування Львівської політехніки. На місце виїхали вибухотехніки та інші служби. Проводять пошуки вибухівки у всіх корпусах навчального закладу.

Через інформацію про замінування довелося евакуювати кілька тисяч студентів та працівників вишу.

Нагадаємо, у попередні кілька днів поспіль поліцейські перевіряли повідомлення про замінування львівських шкіл.