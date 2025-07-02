Земельну ділянку повернули Буській громаді

Буський районний суд Львівської області позбавив львівського підприємця Олександра Хорощака права користування земельною ділянкою площею понад 29 га біля Буська та повернув її громаді. У вівторок, 2 липня, обласна прокуратура повідомила про виконання рішення суду.

За інформацією прокуратури, йдеться про ділянку сільськогосподарського призначення площею понад 29 га за межами села Брахівка Буської територіальної громади.

«Встановлено, що суб’єкт господарювання, порушуючи умови договору, використовував земельну ділянку не за цільовим призначенням», – сказано в повідомленні прокуратури.

Відповідно до рішення суду, за результатами аукціону у 2021 році львівський підприємець Олександр Хорощак отримав в оренду понад 29 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель пасовища.

Водночас восени 2024 року комісія Буської міськради з’ясувала, що підприємець розорав 10 га та використовував їх не за цільовим призначенням – як ріллю.

Підприємець у судове засідання не прийшов. Його адвокат заперечив звинувачення у нецільовому використанні землі, пояснивши, що відповідач розорав частину ділянки, бо змушений був вжити заходів для її поліпшення. Зі слів адвката, ділянка поросла чагарниками і була непридатна для випасання худоби.

Суддя Борис Журибіда задовольнив позов прокуратури у повному обсязі. Суд ухвалив розірвати договір оренди та повернути згадану ділянку Буській міськраді. Рішення суду набрало законної сили.

За даними YouControl, Олександр Хорощак є засновником та керівником фермерського господарства «Олесько», співвласником ТОВ «Олесько молоко», а також засновником та керівником будівельних фірм «Захід центр комплекс», «Центр комплекс», «Захід-квартал». Раніше його звинуватили у підробці документів та привласненні 1,1 млн грн бюджетних грошей під час робіт на териконі, а також у змові на тендері.