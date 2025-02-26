На реконструкцію частини операційних витратили майже 74 млн грн

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн і репресованих ім. Юрія Липи після ремонту відкрили частину оновлених операційних та відділення центральної стерилізаційної. На капітальний ремонт стерилізаційного блоку з обласного бюджету виділили понад 35 млн грн, а на реконструкцію частини операційних – майже 74 млн грн. Ще 60 млн грн закладено на медернізацію палат, повідомив 26 лютого голова ЛОВА Максим Козицький.

У госпіталі оновили три операційні, коридори, перед- та післяопераційні палати, а також встановили систему вентиляції і подачі медичних газів у всьому операційному блоці. У стерилізаційному відділенні змонтували сучасну систему вентиляції та високотехнологічне обладнання, яке забезпечить якісну обробку медичних інструментів за міжнародними стандартами.

«На капітальний ремонт стерилізаційного блоку з обласного бюджету виділили понад 35 млн грн, а на реконструкцію частини операційних – майже 74 млн. На цьому оновлення не завершуються – вже розпочинаємо подальшу модернізацію палат. На це заклали понад 60 млн грн», – написав Максим Козицький.

За його словами, цей госпіталь має стати передовим в Україні. Торік на потреби госпіталю виділили понад 200 млн грн. Та на цьому оновлення госпіталю не завершується. Цього року планують завершити ремонт операційного блоку, разом зі Superhumans Center створити сучасний Центр слуху, облаштувати офтальмологічне відділення та операційні, відремонтувати відділення гнійної хірургії, яке є єдиним спеціалізованим відділенням на весь захід нашої держави.

У госпіталі з’являється все більше сучасного обладнання. Завдяки МОЗ і Світовому банку у медзакладі вже встановили сучасний ангіограф, найближчим часом очікують на МРТ-апарат та комп'ютерний томограф.