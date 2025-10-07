У Львові запрацював хаб, де школярі можуть спробувати себе у робітничих професіях
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 жовтня
У вівторок, 7 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Тиждень здоров'я» стартував. Медичні намети по усьому місту працюватимуть щодня до п'ятниці.
- Школярі можуть спробувати себе у різних професіях. У Львові відкрили сучасний профорієнтаційний хаб.
- В пам’ять про нардепа. У Львові відкрили меморіальну таблицю Андрієві Парубію.
- Майстер-клас для ветеранів. Влаштували його в межах 13-го Міжнародного симпозіуму гутного скла.
