Залізничний районний суд Львова вилучив у львів’янина Олега Новенюка автомобіль Audi A6 через їзду під наркотиками. Водія вдруге затримали нетверезим за кермом, тому суд оштрафував його на 34 тис. грн та позбавив водійських прав на три роки.

Як вказано у постанові суду, наприкінці листопада 2021 року Олега Новенюка затримали за кермом авто Audi A6 у стані наркотичного сп’яніння на перехресті вулиць Кульчицької та Петлюри. Патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння (порушення координації рухів, зіниці не реагують на світло, порушення мови), але від перевірки водій відмовився.

Це вже вдруге протягом року Олега Новенюка затримують нетверезим за кермом. На судове засідання водій не прийшов.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Бориславський, визнав його винним у нетверезій їзді та оштрафував на 34 тис. грн, позбавив водійський прав на три роки з оплатним вилученням Audi A6. На постанову ще може бути подана апеляція.