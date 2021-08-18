Бельгійські і львівські отоларингологи спільно прооперують 14 дітей

У вересні у львівській міській дитячій лікарні 14 дітей з різних регіонів України, які мають проблеми зі слухом, хронічними хворобами вуха, прооперує і проконсультує команда бельгійських отоларингологів із всесвітньо відомої Saint-Luc University Hospital у Брюсселі (Бельгія), яку очолять професорка Монік Декат та лікар-аудіолог Даніель Ромоло де Сіаті. Вони проведуть мікрохірургічні операції на вусі, зокрема, кохлеарну імплантацію, тимпанопластику, мірингопластику та інші хірургічні втручання.

Оперуватимуть дітей 6-8 вересня у міській дитячій лікарні, а консультації проводитимуть 8 - 9 вересня, повідомляють на сайті лікарні.

Як повідомила керівниця проекту, лікарка-отоларингологиня дитячої лікарні Мар’яна Черкес, це лише страт і ті діти, хто не потрапив на операцію чи консультацію до бельгійських спеціалістів, зможуть зробити це наступного разу, бо дитяча лікарня має довготривалу співпрацю з бельгійськими лікарями і вони приїжджатимуть до Львова для спільної роботи.

Завідувачка отоларингологічного відділення Тетяна Заброварна наголосила, що ЛОР-лікарі дитячої лікарні й надалі удосконалюватимуть свої знання і вміння, в тому числі й у закордонних колег, аби ставати висококваліфікованими та незалежними отохірургами.

Нагадаємо, цей проект втілюється за підтримки та ініціативи IFOS – Міжнародної федерації отоларингологічних асоціацій та за сприяння Львівської міської ради.