Цьому хлопчику інсулінову помпу поставила лікарка-ендокринологиня Юлія Сворень (зліва на фото)

У Львові стартувала міська програма забезпечення дітей з діабетом 1 типу інсуліновими помпами та витратними матеріалами. Вартість однієї інсулінової помпи – 80 тис. грн. Ще майже 6 тис. грн коштують витратні матеріали на місяць для однієї дитини.

Встановлення інсулінових помп – це сучасний метод лікування, який допомагає контролювати рівень цукру в крові та покращує якість життя дітей. Перші вісім дітей уже отримали інсулінові помпи безкоштовно, ще сімом встановлять цього місяця. Торік було передбачено 15 комплектів, а в 2025 – ще 23.

Заступниця директора департаменту гуманітарної політики Христина Процак повідомила, що вартість однієї інсулінової помпи – 80 тис. грн. Ще 5,6 тис. грн коштують розхідні матеріали. Загалом у черзі в листі очікування на інсулінові помпи станом на сьогодні є 110 дітей.

Встановлюють інсулінові помпи лікарі-ендокринологи лікарні св. Миколая. Дитину виписують додому після того, як пристрій налаштують під її потреби, скоригують дозу інсуліну та проведуть навчання для батьків і самої дитини.

Право на першочергове забезпечення мають діти військових, зниклих безвісти, Героїв України, багатодітних та малозабезпечених сімей, а також діти, яких виховує один із батьків. Помпи встановлюють у дитячій лікарні св. Миколая. Щоб потрапити у список очікування, потрібно подати заяву та документи.

За словами керівниці управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марти Матюшко, встановлення інсулінових помп – важливий крок для підтримки дітей з діабетом у Львові. Це дозволить їм жити активним життям без постійних ін'єкцій.