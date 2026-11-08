Андрій Гаврилів зняв кілька відео з неправильною утилізацією ВГВ

Львівський блогер-мільйонник Андрій Гаврилів викликав обурення користувачів ТікТок через те, що викинув великогабаритне сміття в контейнер для побутових відходів. Блогер неправильно утилізував матрац, порушивши правила благоустрою у місті. Власне порушення він зняв на відео і поширив у соцмережах.

У суботу, 7 листопада, Андрій Гаврилів опублікував у ТікТок кілька відео, на яких показав процес утилізації матраца. Чоловік завантажив його на дах спорткара Chevrolet Corvette та привіз до контейнера для побутового сміття на вулиці Єрошенка, щоб викинути. Варто зазначити, що авто Гавриліва не було обладнане кріпленнями для перевезення багажу, то ж у поліції також можуть виникнути питання до блогера.

На кадрах видно, що великий двоспальний матрац значно перевищує розміри контейнера для сміття, але Гаврилів все одно намагається його туди запхати. Зрештою, йому це вдається і на цьому відео закінчується.

У коментарях до відео користувачі ТікТок зауважили, що великогабаритне сміття не можна викидати таким чином. На це блогер іронічно відповів: «Напишіть про це у Тредс, будь ласка», натякаючи на те, що користувачі цієї соцмережі часто роблять йому зауваження, зокрема за паркування.

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Коментарі до відео Андрія Гавриліва у ТікТок

Зауважимо, що контейнери на прибудинкових майданчиках призначені виключно для твердих побутових відходів (ТПВ). Залишати великогабаритне, будівельне чи нестандартне сміття біля звичайних побутових контейнерів або всередині них заборонено. На сайті Львівської міської ради зазначено, що великогабаритними вважаються відходи, розмір яких перевищує 50×50×50 см.

У Львові відходи, що перевищують зазначені розміри, можна здати до ЛКП «ТФ Львівспецкомунтранс», розташованого за адресою: вул. Жовківській, 18. Одна людина може здати до 500 кг таких відходів. Утилізація є платною:

за 1 кг великогабаритних відходів (будівельне сміття) – 0,27 грн;

за 1 кг негабаритних відходів (меблі) – 0,53 грн;

за 1 кг відходів побутової техніки – 0,29 грн.

Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил благоустрою, зокрема недотримання встановлених вимог щодо поводження з відходами, тягне за собою штраф для громадян від 340 до 1360 грн.

У коментарі ZAXID.NET Андрій Гаврилів розповів, що не знав правил утилізації великогабаритних відходів. Однак блогер зазначив, що за дві години повернувся до місця, де залишив матрац, але його там уже не було.

«Я, чесно, не знав, що туди не можна викидати такі речі. Бачив, як інші викидають подібні речі – дивани, крісла. Я думав, що смітник для сміття», – сказав Андрій Гаврилів.

Андрій Гаврилів має 2,3 млн підписників у ТікТок та понад 860 тис. в Інстаграмі. Блогер уже не вперше потрапляє у скандали. У травні 2026 року він на автомобілі Chevrolet Corvette заїхав у заповідну зону біля озера Морське Око в Татрах. Інцидент викликав резонанс у Польщі, на нього відреагував прем’єр-міністр Дональд Туск. Згодом блогеру на п’ять років заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

У серпні Шевченківський районний суд Львова оштрафував Андрія Гавриліва на 850 грн за те, що він жбурнув запальничку в групу підлітків.