ДТП трапилася в темну пору доби і сильний дощ

Ввечері понеділка, 27 березня, у Львові трапилася ДТП на вул. Шевченка. Там зіткнулися два легковики. Рух вулицею перекритий повністю.

«Увага, водії️! У Львові на вулиці Шевченка, 180 сталася ДТП з потерпілими. Рух перекритий в обох напрямках. Об’їзд зазначеної ділянки можливий через вулиці Брюховицька та Омеляна Ковча», – повідомили у патрульній поліції Львова.

За попередньою інформацією, в аварії постраждали двоє людей, але поки деталі невідомі. На місці події працюють усі служби. Патрульні забезпечують регулювання руху.

Поліція закликає зважати на ускладнені погодні умови.

Нагадаємо, синоптики застерігали про різке похолодання, вночі мінусову температуру повітря, дощі з мокрим снігом. Негода може стати одним із супутніх факторів ДТП.