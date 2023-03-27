Opel Veсtra потонув в річці після падіння з моста

У понеділок вранці, 27 березня, у селі Опори Меденицької громади на Львівщині 20-річний водій на автомобілі Opel Veсtra злетів з моста в місцеву річку. Постраждалого водія витягли з авто та з травмами госпіталізували до лікарні.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 6:00 ранку в селі Опори Дрогобицького району. Водій автомобіля Opel Veсtra не впорався з керуванням та злетів з моста в річку Лютичанка. Унаслідок ДТП водій отримав травми. Його госпіталізували у Дрогобицьку лікарню.

Opel Veсtra злетів з моста в річку на Дрогобиччині

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 20-річного постраждалого водія, мешканця Дрогобиччини, госпіталізували в стані середньої тяжкості. Попередньо в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму і різані рани тім’яної частини голови.

Рятувальники за допомогою лебідки відбуксирували затонулий автомобіль з річки.