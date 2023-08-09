Тролейбус №30 не курсуватиме ще один день

Комунальне підприємство «Львівводоканал» у четвер, 10 серпня, продовжить ремонтувати аварійний каналізаційний колектор на вулиці Копистинського, через це тролейбуси №30 не курсуватимуть. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що до 20:00 уся вулиця Копистинського (від вулиці Кульпарківської до вулиці Любінської) буде закрита для руху транспорту.

«За інформацією управління транспорту ЛМР, на час робіт міські автобуси №25 та №51 оминатимуть вулицю Копистинського по вулиці Любінській. ЛМКП "Львівводоканал" просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням необхідних робіт», – зазначили у прес-службі ЛМР.

Додамо, що попередньо ремонтувати каналізаційний колектор на Копистинського планували 9 серпня, але роботи продовжили ще на день.

Нагадаємо, що у Львові запустили новий автобусний маршрут №39А, який сполучатиме вулицю Богданівську з центром міста. У ЛМР розповіли, що на рейсі курсуватиме один автобус марки Isuzu Ataman.