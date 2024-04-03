У Львові госпіталізували чоловіка, який кинувся під автомобіль

У середу, 3 квітня, на вул. Грінченка у Львові 42-річний мешканець Кам’янки-Бузької навмисне кинувся під вантажівку. Його з травмами госпіталізували до лікарні.

У поліції Львівської області розповіли, що близько 12:00 на вул. Грінченка стався наїзд автомобіля Intercargo truck на чоловіка, його з травмами доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють обставини події. За даними очевидців, чоловік переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, а потім з невідомих причин кинувся під автомобіль.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини розповіли ZAXID.NET, що постраждалого від наїзду автомобіля 42-річного мешканця Кам’янки-Бузької госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона. За попередньою інформацією, в нього діагностували садна та забої.