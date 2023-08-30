Протягом трьох днів, 26 – 28 серпня, синоптики фіксували у Львові встановлення нових температурних рекордів за останні 77 років. У вівторок, 29 серпня, рекорд не був перекритий, однак температурний максимум становив 33,5°С і дорівнював встановленому в 1950 році рекорду.

Як повідомила ZAXID.NET синоптикиня Львівського гідрометцентру Олена Смалюх, у Львові протягом трьох днів встановлювали нові температурні рекорди. У суботу, 26 серпня, денна температура повітря піднялась до 31,9°С, попередній рекорд був зафіксований у 1992 році, тоді в місті температура повітря сягнула максимуму в 30°С тепла.

У неділю, 27 серпня, Львів другий день поспіль оновив історичний температурний рекорд. Цього дня максимальна температура сягнула 32,4°С. До цього найспекотніше 27 серпня було у 2019 році, тоді денний максимум становив 30°С.

У понеділок, 28 серпня, у місті зафіксували 33°С, що теж є температурним рекордом для цього дня. Попередній максимум у 31°С був зафіксований у 2015 році. У вівторок, 29 серпня, температурний рекорд у Львові не був перекритий, однак температурний максимум становив 33,5°С і дорівнював історичному рекорду встановленому в 1950 році.

За словами Олени Смалюх, протягом 26 – 29 серпня Львів не лише перекривав абсолютні показники за 77 років чи зрівнювався з ними, у місті фіксували аномальну спеку і протягом цих днів середньодобова температура повітря перевищувала норму на 6°С – 9°С тепла.

Із середи, 30 серпня, температура повітря йде на спад, однак ввечері 30 серпня та протягом 31 серпня у Львові можливі грози.