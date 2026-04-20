Фірма імпортувала одяг та аксесуари з Туреччини та ОАЕ

Личаківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності директора і засновника місцевої торгової компанії «Мудре рішення» Ігоря Барана за ухилення від сплати понад 10 млн грн податків. Обвинувачений визнав провину після втручання правоохоронців та відшкодував збитки, йдеться в судовій ухвалі. Фірма існувала лише рік, мала ознаки фіктивності, проте встигла завезти в країну турецького одягу, аксесуарів та інших речей широкого вжитку на понад 300 млн грн.

У 2023 році новостворене ТзОВ «Мудре рішення», що займалося торгівлею та посередництвом, отримало безповоротну фінансову допомогу від фірми-партнера – ТзОВ «Вінтаж прайм» – сукупно на 55,9 млн грн. Однак ці гроші не були додані до бухгалтерського та податкового звітів, як з’ясували працівники місцевого осередку Бюро економічної безпеки. Це призвело до несплати компанією «Мудре рішення» 10,06 млн грн податку на прибуток.

Обвинуваченим у цій справі був директор ТзОВ «Мудре рішення». Згідно з даними порталу «Судова влада», це 63-річний львів’янин Ігор Баран. Під час досудового розслідування він сплатив вказаний податковий борг. Це дало йому змогу уникнути кримінальної відповідальності за ч.3. ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах або в злочинній групі), а це штрафи від 8,3 млн грн із конфіскацією майна.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Мудре рішення» було зареєстроване у лютому 2023 року в орендованому офісі «Українського науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості» на вул. Володимира Великого. За цією адресою прописані понад 70 фірм, повідомляє «Опендатабот». Його основним видом діяльності було вказане торгове посередництво. Власником та директором компанії від початку і до закриття був 63-річний Ігор Баран. Інших бізнесів підприємець не мав, ФОПом не був, проте зміг внести до статутного капіталу фірми 411 тис. грн.

ТзОВ «Мудре рішення» провадило діяльність лише рік та ліквідувалося на початку березня 2024 року через «рішення засновників щодо припинення юридичної особи». Однак протягом року компанія встигла завезти в Україну одягу, аксесуарів та інших товарів широкого вжитку на понад 300 млн грн. Левова частка імпорту була з Туреччини, решта – з ОАЕ. За 2023 рік компанія задекларувала понад 397 млн грн валового прибутку та нуль доходів.

Товариство також викрили на порушенні правил ввезення товарів з-за кордону. У серпні 2023 року інспектори Одеської митниці виявили, що імпортована фірмою «Мудре рішення» партія одягу, іншого текстилю, взуття тощо з Туреччини важить більше, ніж було задекларовано. Тоді товариство намагалося приховати від митного контролю товарів на 1,3 млн грн. У підсумку директора компанії Ігоря Барана оштрафували на понад 660 тис. грн, а контрабандний одяг конфіскували.

Компанії-контрагенти, яким «Мудре рішення» продавало імпортовані товари, також фігурують у справах податкової про фіктивні операції та маніпуляції з податком на додану вартість (наприклад, судові суперечки тут і тут).

Зазначене вище ТзОВ «Вінтаж прайм», яке подарувало фірмі «Мудре рішення» 55,9 млн грн, фігурувало у так званій справі родини Гринкевичів – про розкрадання на закупівлях Міноборони. Як йдеться в судових документах (наприклад тут), слідчі мали дані, що підозрювані привласнили державні гроші за пошиття форми та постачання аксесуарів для військових, а потім перерахували їх «на рахунки підприємств з ознаками ризиковості та транзитності», серед яких було й ТзОВ «Вінтаж прайм».

Окрім того, фірму також згадували у справі про контрабанду на Чернівецькій митниці. За даними правоохоронців, низка споріднених компаній-імпортерів, зокрема «Вінтаж прайм», у 2022 році навмисно ухилилися від сплати 240 млн грн податків.