Для нового центру закупили сучасний лінійний прискорювач

У четвер, 21 грудня, у лікарні св. Пантелеймона розпочинає роботу новий сучасний Центр променевого лікування пацієнтів з онкозахворюваннями. Для нього закупили сучасний лінійний прискорювач, який дозволяє з максимальною точністю контролювати дозу випромінювання.

Для лікарні – це новий медичний напрямок. Запустити його вдалося завдяки придбаному в цьому році лінійному прискорювачу. У лікарні кажуть, що це – один з найсучасніших у світі апаратів Halcyon виробництва Varian Medical Systems. Його перевага – здатність з максимальною точністю контролювати дозу випромінювання, що мінімізує вплив променів на суміжні тканини.

Прискорювач оснащений системою автоматичного спрямування. Вона дозволяє налаштовувати прискорювач з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта та параметрів його захворювання.

«Це обладнання покращить якість лікування пацієнтів, забезпечить більш точну та ефективну променеву терапію. Це важливо не тільки для Львова і Львівської області, а й для України, бо Львів Львів став прихистком для сотень тисяч людей з усіх регіонів. І онкопацієнти, які залишили або втратили свої домівки, мають тут отримати належне лікування», – каже генеральний директор Першого медоб’днання Львова Олег Самчук.

До слова, на Львівщтні це буде другий Центр променевого лікування. Ще один такий Центр діє у Львівському онкоцентрі, який має три лінійні прискорювачі.