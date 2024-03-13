Бойовик псевдореспубліки проведе 15 років у в'язниці

Галицький районний суд визнав винним у державній зраді та участі у терористичній організації 34-річного Данила Василенка. Засуджений, який воював проти Збройних сил України, проведе у в'язниці 15 років.

Згідно з матеріалами справи, засуджений є уродженцем Сніжного Донецької області, яке з 2014 року окупували росіяни. Данило Василенко з 24 травня 2023 року добровільно став учасником незаконного збройного формування «Народна міліція». Він пройшов військову підготовку у підрозділах російських окупантів, брав участь у бойових діях проти ЗСУ та використовував стрілецьку зброю АК-74.

У вироку йдеться, що Данило Василенко воював у складі 4 роти 267 стрілецького батальйону псевдореспубліки до 16 червня 2023 року. Він потрапив у полон до українських військових поблизу Авдіївки Покровського району. Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав провину, просив його суворо не карати та дати можливість виправитись.

Судді Віктор Романюк, Олександр Кітов, Ольга Кротова визнали винним Данила Василенка у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ), участі у терористичній організації (1 ст. 258-3 ККУ) та участі у діяльності незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 260 ККУ). Чоловік отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.