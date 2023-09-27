Хлопчик з лікарні вже поїхав додому

У львівській дитячій лікарні св. Миколая зробили дворічному хлопчику з Івано-Франківська складну реконструктивну операцію – заново сформували сечовий міхур. Це технологічно дуже складна операція, але вона пройшла успішно. Її спільно провели дитячі хірурги Львова та Івано-Франківська.

Матвію з Івано-Франківська лише два роки, і більшу частину свого життя хлопчик боровся з пухлиною м’яких тканин.

«Злоякісне утворення локалізувалось у малому тазу малюка та вразило прилеглі внутрішні органи. Позбутися пухлини хлопчику допомогли у Львові. Онкохірурги та урологи лікарні разом з колегами з Івано-Франківська провели лапароскопічне оперативне втручання. Через три невеликі проколи вони видалили 10-сантиметрову пухлину, а разом із нею мусили забрати й уражені органи: сечовий міхур, простату та частину прямої кишки. Для виведення сечі лікарі встановили уретрокутанеостому, тобто штучний отвір на животі», – повідомили в лікарні.

Після видалення злоякісної пухлини хлопчик пройшов кілька курсів променевої та хіміотерапії. І коли нарешті Утім, хміг побороти онкологію, лікарі вирішили, що малюк має отримати шанс на повноцінне життя. Мова йде про видалення стоми та налагодження контрольованого сечовипускання. Йому потрібно було сформувати новий сечовий міхур.

За складну реконструктивну операцію взялися львівські дитячі хірурги та урологи і лікар з Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні Юрій Томащук, який лікував Матвія. Дітей із такою проблемою, за словами лікарів, у світі дуже мало. Злоякісна пухлина вкрай рідко вражає саме сечовий міхур – це лише 1,4 % від загальної кількості випадків дитячої онкології. Тому такі операції з видалення та реконструкції поодинокі.

«І технологічно це дуже складні втручання. Перший етап хірургічного лікування допоміг дитині врятувати життя, а другий має забезпечити контрольоване сечовипускання, а, отже, і нормальну якість життя», – твердить завідувач відділення хірургії лікарні Олександр Калінчук.

Утім, хірургам та урологам вдалося успішно сформувати новий сечовий міхур. Вони сформували його з тканин товстого кишківника та вшили туди сечоводи. Тепер сеча відходить у новосформований резервуар з клапаном.

На четверту добу після операції Матвій повернувся зі Львова додому, в Івано-Франківськ. Хлопчик добре почувається, бавиться, має гарний апетит. Він нарешті здоровий.