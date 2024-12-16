Під час вуличного конфлікту поранили ножем 20-річного перехожого

У суботу, 14 грудня, у Львові під час вуличного конфілкту нападник вдарив ножем у груди 20-річного перехожого. Постраждалого госпіталізували до лікарні. 41-річного нападника затримала поліція.

Як розповіли в поліції Львівщини, близько 22:40 на вул. Городоцькій у Львові між чоловіками виник раптовий конфлікт, причину якого ще уточнюють. У результаті зловмисник вдарив ножем у груди 20-річного жителя Волинської області, після чого втік. Потерпілий з проникаючими пораненнями грудної клітки був доставлений до лікарні та зараз перебуває під наглядом медиків.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце перебування нападника та затримали його. Ним виявився 41-річний мешканець Хмельницької області.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за умичне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.