У Львові на території колишнього табору озвучать імена Праведників світу

Коли і для чого потрібні праведники народів світу?.

Де розстрілювали євреїв, зазвучать імена їхніх рятівників. На території колишнього табору примусових робіт «Янівська», що на вулиці Омеляна Ковча, євреї зачитуватимуть прізвища українських Праведників народів світу.

Дійство влаштують цієї неділі об 11:00. «Годину пам'яті» запровадили, аби вшанувати тих людей, які ризикуючи і своїм життям, і своєї родини, переховували від Львівського ґетто та концтабору ізраїльський народ.

«Люди, які ризикували життям, і не тільки своїм, але і всієї родини. Їх в Україні 2200, якщо я не помиляюсь, які рятували євреїв, наражаючи себе на небезпеку. Ми будемо вічно їм вдячні», — зазначила заступниця почесного Консула Ізраїля в Україні Адель Діанова.

Заздалегідь, о 10:45 від Порохової вежі для всіх охочих, на меморіальний захід відправиться безкоштовний автобус. Буде і екскурсія територією колишнього табору.

А біля синагоги Золота Роза влаштують перформанс «Голоси простору синагог». Охочі зможуть погуляти і єврейським кварталом. Одночасно у музеї «Територія Терору» буде виставка присвячена табору «Янівська». Вхід на всі події вільний.