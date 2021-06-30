Не пропустіть можливість вакцинуватися

У ці вихідні, 3-4 липня, у Львові працюватиме п’ять центрів вакцинації. До тих, що діяли раніше, вперше приєдналася і проводитиме вакцинацію приватна медична установа IQMED Clinic. Центри вакцинації діятимуть у ТРЦ «Форум Львів», «Вікторія Гарденс», Центрі Довженка, на стадіоні «Арена Львів» та у IQMED Clinic. Також щеплення робитимуть мобільні й стаціонарні бригади медичних закладів, повідомила прес-служба ЛМР.

На вакцинацію можуть прийти усі зареєстровані в додатку «Дія», а також ті, хто хоче вакцинуватися.

Нагадуємо, центри вакцинації діятимуть:

– у «Форумі Львів» (вул. Під Дубом, 7) – з 10.00 до 15.00 год;

– у «Вікторії Гарденс» (вул. Кульпарківська, 226а) – з 10.00 до 15.00 год;

– у Центрі Довженка (просп. Червоної Калини, 81) – з 10.00 до 15.00 год;

– у IQMED Clinic (вул. Липова Алея, 15) – з 10.00 до 15.00 год;

– на стадіоні «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) – з 10.00 до 19.00 год.

У містах області працюватиме дев'ять центрів вакцинації

Ще дев’ять центрів вакцинації працюватиме у вихідні у містах Львівщини: у Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Бродах, Золочеві, Новому Роздолі, Жовкві та Новояворівську. У деяких містах центри працюватимуть лише у суботу, ув інших – у суботу і неділю, але і різні години. Нижче подаємо графік роботи центрів у містах області.

У Дрогобичі 3 липня у районному будинку культури на вул. 22 січня, 26 з 09:00 до 17:00.

У Трускавці 3 липня в поліклінічному відділенні Трускавецької міської лікарні на вул. Данилишиних, 62 з 09:00 до 15:00.

У Стрию 3 липня в Стрийській ЗОШ №5 на вул. Шевченка, 18 з 09:00 до16:00.

У Червонограді 3 липня в ЦПМСД м.Червонограда на вул. Івасюка,8 з 08:30 до 15:00

У Новояворівську 3-4 липня в Палаці культури «Кристал» на вул. Шевченка, 1з 10:00 до15:00.

У Бродах 3 липня в народному домі на вул. Коцюбинського, 70 з 10:00 до14:00.

У Золочеві 3-4 липня в палаці культури ім. Ігоря Білозора на вул. В.Чорновола,1 з 10:00 до14:00.

У Жовкві 3 липня у поліклінічному відділенні Жовківської лікарні на вул. Львівська,17 з 9:00 до 14:00.

У. Новому Роздолі 3-4 липня у поліклініці Новороздільської міської лікарні на вул. Винниченка, 37 з 10:00 до 14:00.