Жінка поклала в автомобіль патрульних 100 доларів

Кілька днів тому на вулиці Кульпарківській у Львові 54-річна нетвереза водійка в'їхала в автомобіль патрульних та пропонувала їм хабар. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Водійка автомобіля Volkswagen Taos не дотрималася безпечного інтервалу, внаслідок чого здійснила зіткнення із службовою автівкою патрульної поліції. Під час спілкування із 54-річною жінкою, інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження перевірки на стан сп’яніння у встановленому законом порядку жінка відмовилася», – повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції.

Під час складання матеріалів 54-річна водійка підійшла до службового автомобіля та почала пропонувати хабар. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність вона не реагувала. Згодом жінка поклала в автомобіль 100 доларів. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Окрім двох протоколів за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, громадянці загрожує і кримінальна відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.