У час морозів пункти обігріву функціонуватимуть по всіх районах міста

Через похолодання, яке у найближчі дні прогнозують синоптики, у Львові 11-13 січня діятимуть 27 пунктів обігріву для потребуючих. За інформацією прес-служби ЛМР, вони функціонуватимуть по всіх районах міста. Усі пункти будуть забезпечені гарячими напоями та печивом.

«Мусимо дбати про усіх, зокрема і про тих, про кого нема кому подбати. Впродовж наступних двох днів синоптики прогнозують значне зниження температури повітря, зокрема й до мінус 15°, тому всім, хто цього потребує, має бути тепло. Саме тому у Львові організували 27 додаткових пунктів обігріву. Вони будуть облаштовані в кожному районі міста у приміщеннях районних адміністрацій та деяких ЛКП – щоби всі, хто матиме потребу зігрітись у ці дні, змогли побути в теплі та випити гарячого чаю», – пояснив керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

Тож, якщо ви виявили осіб, які потребують допомоги, розкажіть їм про найближчий пункт обігріву або зверніться за телефонами, що подані нижче.

Пункти обігріву у районних адміністраціях (цілодобово)

Галицький район: вул. Ф. Ліста, 1 – Галицька районна адміністрація.

Шевченківський район:

вул. Липинського, 11 – Шевченківська районна адміністрація (067 3710032),

вул. Кирилівська, 3а – Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян (09:00 – 20:00, тел.: 233-14-79; 20:00-09:00, тел.: 233-10-49).

Личаківський район:

вул. Костя Левицького, 67 – Личаківська районна адміністрація (067 3083654),

вул. Личаківська, 56 – БО «Регіональний центр соціальної адаптації» (067 6728030).

Залізничний район: вул. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація (097 4753365).

Франківський район:

вул. Генерала Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація (097 5933470),

вул. Наукова, 43-49 – ЛКП «Аварійна служба» (067 6252861).

Сихівський район:

просп. Червоної Калини, 66 – Сихівська районна адміністрація (098 6374287),

вул. Хуторівка, 24 – ЛКП «Хуторівка» (096 5343000).

Тимчасові пункти обігріву (діятимуть 11-12 січня, з 09:00 до 17:00)

Галицький район:

вул. Тиха, 5 – ЛКП «Княже місто» (067 9051568),

просп. Свободи, 39 – ЛКП «Айсберг» (096 0100812).

Шевченківський район:

вул. Варшавська, 64 – ЛКП «Варшавське 407» (067 9346898),

вул. Шевченка, 350а – ЛКП «Рясне-402» (098 2689177),

вул. Гетьмана Мазепи, 11 – ЛКП «Балатон 409» (231-78-68).

Личаківський район: вул. Пасічна, 49б – ЛКП «Господар» (067 6722725).

Залізничний район:

вул. Широка, 86а – ЛКП «Левандівка» (067 4960382),

вул. Сяйво, 21 – ЛКП «Сяйво» (098 2574552),

вул. Дозвільна, 1 – ЛКП «Сигнівка» (067-734-09-06).

Франківський район:

вул. Наукова, 32а (068 6177519),

вул. Айвазовського, 10 (093 4429850),

вул. Кульпарківська,131 (067 7382497),

вул. Героїв УПА, 78 (067 3140468),

вул. Бр.Тимошенків, 2а (067 2560072).

Сихівський район:

просп. Червоної Калини, 109 (067 7265313),

просп. Червоної Калини, 38 (067 2576999),

вул. Хуторівка, 24 (067 2576999).

Знайти потрібний пункт обігріву можна також за телефоном «Гарячої лінії» міста» 1580.

Нагадаємо, у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а пункт обігріву функціонує щоденно з 09:00 до 20:00, тел. 233-14-79 (з 20:00 до 09:00 для бездомних осіб діє відділення нічного перебування тел.: 233-10-49).

Також пункт обігріву у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56, у період з 11 по 13 січня включно функціонуватиме цілодобово.