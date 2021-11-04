Німецький хірург Клаус Екснер приїжджає до Львова двічі на рік, навесні і восени

Із 13 до 17 листопада у 8-й міській клінічній лікарні Львова консультуватиме і оперуватиме дітей з різними вродженими і набутими вадами відомий пластичний хірург з з Франкфурта-на-Майні Клаус Екснер. Спільно з львівськими комбустіологами заплановано оглянути і прооперувати 20 дітей. Це вже 14 візит німецького хірурга до Львова. Мета – допомогти дітям позбутися важких вад і поділитися з львівськими хірургами практичним досвідом європейського рівня, повідомили в лікарні.

Для оперативних втручань відібрано 20 дітей з різних областей України, які мають вроджені і набуті вади кінцівок, птоз (опущення) верхньої повіки, опікові рубці тощо.

На консультації і операції до Клауса Нкснера приїжджають діти зі всієї України

Усі операції та консультації для дітей безкоштовні. Приїзд Клауса Екснера до Львова відбувається за підтримки благодійної організації «Фонд "Смарт Імпакт"» у рамках його благодійного проекту «Розвивайся та Рятуй».

Співпраця хірурга з Франкфурта-на-Майні розпочалася ще у 2012 році, коли Клаус Екснер вперше приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро-2012». Тоді він впродовж тижня безкоштовно оперував дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких вболівальників «BigShoe». З того часу професор Клаус Екснер двічі на рік (навесні і восени) приїжджає до Львова і допомагає дітям позбутися вад, ділиться досвідом з львівськими колегами. Інколи разом з ним приїжджає і його дружина, також пластичний хірург Бянка Екснер, тоді вдається прооперувати значно більше дітей.

За роки співпраці львівським хірургам спільно із Клаусом Екснером вдалося оглянути і проконсультувати 600 дітей, з них 290 були прооперовані.