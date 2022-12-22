Від першого жовтня і до четверга, 22 грудня, у Львові оштрафували 40 водіїв, які не виконали вимогу регулювальника, повідомила прес-служба поліції. Водії мають сплатити штраф, розміром у кілька сотень гривень.

За невиконання вимог регулювальника майже за два місяці, львівські патрульні склали 40 адміністративних матеріалів на водіїв за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений жест регулювальника) КУпАП. Водії мають сплатити по 510 грн штрафу.

Додамо, що жести регулювальника мають обов‘язково виконувати усі учасники дорожнього руху: і водії, і пішоходи. Коли на проїзній частині стоїть поліцейський, який регулює дорожній рух, це означає, що він має перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків.

До слова, раніше львівські поліцейські зняли відео у якому пояснюють, що означає кожен жест регулювальника.