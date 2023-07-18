Дівчинка каже, що почувається дуже добре і готова вже їхати додому

У 9 років Антоніна з Івано-Франківська перестала рости, а у 12 вже потребувала пересадки нирки. Всі біди в дитини через вроджене генетичне захворювання – нефронофтиз Фанконі. Його Антоніна успадкувала від тата. Однак татом та молодшим братом усе гаразд, бо ця хвороба нещадна саме до дівчат. Лікарям львівської лікарні св. Миколая вдалося повернути дівчинці радість здорового життя. Їй пересадили нирку від посмертного дорослого донора.

До 9 років Антоніна абсолютно здоровою дитиною, розповідадають у лікарні. А згодом батьки помітили, що донька майже не росте. До того ж, вона скаржилася, що ноги їй викручує в різні боки. Рідні з донькою обійшли десятки лікарів, переймалися, передусім, ростом дитини. І врешті-решт потрапили до нефрологів.

«Виявилося, що нирки у дівчинки працюють лише на 15% через вроджене генетичне захворювання – нефронофтиз Фанконі. Його Антоніна успадкувала від тата. При цьому, з батьком і молодшим братиком все добре, бо ця спадкова недуга нещадна саме до дівчаток. Вона призводить до ниркової недостатності. Трапляється нефронофтиз Фанконі вкрай рідко – 1 випадок на 100 000 населення», – кажуть у лікарні.

Торт від завідувача відділення трансплантології лікарні св. Миколая Дмитра Грицака і Антоніна вже може їхати додому

Дівчинці терміново була потрібна пересадка нирки, бо хвороба майже знищила її праву нирку. Ніхто з батьків, на жаль, не підійшов як донор. Врятувати дівчинку могла пересадка від посмертного донора, на якого Антоніна чекала пів року.

Донором нирки для дівчинки став 50-річний чоловік з Тернопільщини. Пересадку провели в центрі трансплантології. Перед трансплантологами стояло непросте завдання – як нирку дорослого чоловіка помістити в черевну порожнину маленької не за віком дитини. Трансплантація тривала понад 6 годин і минула успішніше, ніж розраховували хірурги. Нирка запрацювала прямо на операційному столі. На четвертий день після операції всі показники маленької пацієнтки нормалізувалися, нова нирка прижилася.

Антоніна каже, що почувається дуже добре і дуже хоче додому.