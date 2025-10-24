У п’ятницю, 24 жовтня, у Львові відбувся щорічний ForumWest, який уже понад десять років об’єднує девелоперів, архітекторів та представників рітейлу з усієї України. Цьогорічна тема форуму – «Нерухомість/Рітейл», тобто про нові виклики для ринку нерухомості та комерційних просторів в умовах війни.

Організатор ForumWest, керуючий партнер HD Partners Володимир Глащенков, наголосив на важливості оптимізму та відповідальності бізнесу: «Ми проводимо захід про нерухомість, урбаністику та рітейл, де запрошуємо людей, які вірять у країну. Усi чотири роки повномасштабного вторгнення всі учасники дуже оптимістичні та продовжують інвестувати в країну, поки інші її боронять. Нам випало велике випробування, але в нас є можливість зробити щось інше для нації. Живучи в період справжніх героїв, дуже хочеться говорити про країну, за яку варто боротися».

Він додав, що всі виступи спікерів будуть доступні онлайн, щоб бізнеси могли отримати корисну інформацію та орієнтири для роботи в складних умовах.

Виконавчий директор Асоціації західноукраїнських забудовників Юрій Мартинюк розповів про адаптацію ринку нерухомості: «Зараз дуже складна економічна ситуація, яка впливає не лише на бізнес, а й на країну. Але ми доводимо своєю працею, що можна підтримувати економіку та бізнес у стабільному форматі. Ринок нерухомості у регіонах, далі від фронту, продовжує жити. Девелопери виконують свої зобов’язання. Є проблеми і затримки, але ми сподіваємось, що з кожним наступним періодом ставатимемо сильнішими і вистоїмо в економічних хвилях, які накривають будь-яку галузь».

Співзасновниця групи компаній РЕНОМЕ Надія Гладкевич розповіла про нові формати рітейлу: «Хочемо зустрітися з компанією "Альтера", яка має великий досвід у будівництві індустріальних та рітейл парків. Це новий формат, і ми думаємо, як його поширити в обласних центрах. Це трохи інше, ніж традиційний торговий центр, але це нові формати, які народилися під час війни».

ForumWest 2025 став платформою для обговорення складних тем: житла, офісів, складів та рітейлу, а також для обміну досвідом між представниками бізнесу та міст. Організатори наголошують, що форум допомагає сформувати бачення майбутнього українських міст навіть у непростий час.